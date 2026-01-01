Финляндия (х)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
В составе сборной Финляндии на Олимпиаду в Пекине лишь семь игроков не из КХЛ
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря
#Россия (х)
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в первом матче на Кубке Карьяла. Все три пропущенные шайбы – в меньшинстве
#Россия (х)
Хоккей
Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале 🥇
#ЧМ-2021
Все новости
Материалы
Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
#Ник Пол
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
Все материалы