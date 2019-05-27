Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии

В КХЛ Анттила почти не забрасывает важные голы

«Анттила забил очень важный гол, он всегда забивает в нужные моменты за сборную, и за «Йокерит», – говорил после матча с Россией финский защитник Петтери Линдбом. У Анттилы куча физических преимуществ (тот же рост 203 см) и хороший авторитет, но именно по важности шайб есть вопросы.

В трех последних сезонах Марко Анттила представлял финский «Йокерит», который играет в КХЛ. Здесь от него каждый сезон видят стабильность: 15-16 очков, качественную оборонительную игру, несколько драк. В сумме за три регулярки Анттила набрал 46 очков (26 голов, 20 передач). Победных шайб из них было всего шесть, а в этом сезоне вообще ноль.