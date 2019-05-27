Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
Сборная Финляндии обыграла Канаду (3:1) в финале чемпионата мира по хоккею. Перед началом турнира максимальным прогнозом для финнов был выход в четвертьфинал. Все финские звезды по разным причинам пропускали турнир, а многие имена из состава вы вообще никогда не слышали.
В КХЛ Анттила почти не забрасывает важные голы
«Анттила забил очень важный гол, он всегда забивает в нужные моменты за сборную, и за «Йокерит», – говорил после матча с Россией финский защитник Петтери Линдбом. У Анттилы куча физических преимуществ (тот же рост 203 см) и хороший авторитет, но именно по важности шайб есть вопросы.
В трех последних сезонах Марко Анттила представлял финский «Йокерит», который играет в КХЛ. Здесь от него каждый сезон видят стабильность: 15-16 очков, качественную оборонительную игру, несколько драк. В сумме за три регулярки Анттила набрал 46 очков (26 голов, 20 передач). Победных шайб из них было всего шесть, а в этом сезоне вообще ноль.
Раскладка по плей-офф Кубка Гагарина вообще ужасна – всего две шайбы за три года. Первая в сезоне-2017/18, когда «Йокерит» выиграл у «Сочи» со счетом 7:2. В этом году Анттила забрасывал в ворота «Динамо», но его команда слетела со счетом 2:6. В «Йокерите» все обычно решают другие люди, а у Анттилы просто силовая роль.
Из талантливых парней приехал только 18-летний Каапо Какко, которому нужна реклама перед драфтом НХЛ. Какко хватило только на групповой этап: там он забил шесть голов и отдал голевой пас. В трех матчах плей-офф у Какко ноль очков, но финнов спасло преображение капитана Анттилы.
С ним была совершенно обратная ситуация: ноль очков на групповом этапе, четыре шайбы в плей-офф. Сначала Анттила вытащил для Финляндии тяжелый матч со Швецией (5:4, ОТ), потом забил победную шайбу России, а в финале против Канады вообще стрельнул дублем.
Таких чудес от двухметрового великана никто не ждал. Забавный факт: финал проходил за несколько часов до дня рождения Анттилы. 27 мая ему исполнилось 34 года.
Между Овечкиным и Анттилой 260 мест
В 2004 году Анттилу выбрали на драфте НХЛ. Тогда его задрафтовал «Чикаго», но до лучшей лиги мира Анттила так и не доехал. На том же драфте разобрали и русских звезд. Александр Овечкин ушел в «Вашингтон» под первым номером, сразу за ним забрали в «Питсбург» Евгения Малкина.
Овечкин и Малкин выигрывали Кубок Стэнли, побеждали на ЧМ и вошли в число лучших хоккеистов мира. Анттила скитался по командам, а нормально раскрылся только после 30-летия. Конкретно сегодня Малкин и Овечкин грустно забирали бронзовые медали, а Анттила пережил момент главного триумфа.
Теперь им тоже восхищается весь мир.
Не заиграл в Новокузнецке, съездил в ВХЛ
До ЧМ-2019 Анттила вообще ничего не выигрывал. Его единственное карьерное достижение – победа в финской молодежной SM-лиге сезона-2004/05. Уже играя за взрослую команду ТПС, Анттила установил личный рекорд результативности – 41 очко в 60 матчах. На этом как-то все.
В 2013 году Анттила впервые попал в Россию. Новокузнецкий «Металлург» нашел его как раз в Финляндии. Тогда Анттила был идеальным усилением для аутсайдера КХЛ, но на деле у него вообще ничего не получилось: 16 матчей, шесть очков, показатель полезности -8.
«Металлург» выставил Анттилу на драфт отказов. Никто его не забрал, поэтому Анттила отправился в волжскую «Ариаду» из ВХЛ. Это все еще взрослый хоккей, но уже на уровень ниже. Там Марко отбегал шесть матчей, набрал пять очков, а потом сбежал из России в Швецию за нормальной практикой.
В 2017-м все разбирали на цитаты интервью Анттилы, где он рассказал о жизни в Волжске: «Мы с женой жили на базе, потому что рядом не было отелей. Когда мы ходили в магазин, за нами бегала бродячая собака, которую все подкармливали. Общаться с игроками было трудно, потому что только один парень знал несколько слов на английском.
На матчи мы ездили на автобусе. Сам автобус был хорошим, но катались по шесть часов на ужасных дорогах. Там не было никакой возможности поспать».