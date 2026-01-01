Марко Анттила

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Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019
#Россия на Олимпийских играх-2022
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
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