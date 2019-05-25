Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
Вылет сборной России с чемпионата мира по хоккею, кажется, был неожиданным для всей страны. Перед матчем журналисты писали, что исход встречи в пользу сборной России очевиден, и результаты обеих команд на турнире действительно подталкивали к этому выводу.
Но финнов точно не стоило недооценивать: в хоккейной истории противостояния двух наций часто выигрывали именно они.
Финляндия часто обыгрывает Россию
- На Олимпиаде: 5 побед финнов, 2 россиян
- На ЧМ: 7 побед финнов, 8 россиян
Статистика – очень ровная, и у сборной Финляндии здесь даже есть преимущество.
Чаще всего сборной России доставалось от финнов на Еврохоккейтуре, подготовительном турнире к ЧМ и Олимпийским играм. Здесь у Финляндии сразу 4 победы в 4 матчах.
Самое знаменитое поражение – тоже в Братиславе
Финляндия и Россия часто встречаются на ЧМ. Независимо от исхода, чаще всего сборная России забивает хотя бы одну шайбу в ворота соперника: последнее сухое поражение случилось в 2011 году.
Тоже чемпионат мира, тоже полуфинал, и тоже Братислава. Тогда финны обыграли россиян со счетом 3:0, но главным событием в матче стала первая шайба Микаэля Гранлунда.
В этот раз герой – Марко Анттила
Его гол вышел намного менее красивым, чем у Микаэля Гранлунда, зато его история – ничуть не хуже.
- Его выбрали в том же драфте в 2004 году, что и Малкина с Овечкиным. Но если россиян взяли под 1 и 2 номером, то Анттилу – под 206-м.
- В НХЛ он так и не заиграл. В 2004-м он вернулся в Финляндию и играл там еще 9 лет.
- Закрепился в КХЛ только со второй попытки. Первая – в «Металлурге», где он сыграл 16 матчей, а потом уехал в Швецию. С 2016-го он играет за «Йокерит».
Анттила ни разу не забил в групповом этапе, но уже второй раз спасает финнов в плей-офф. Во встрече со Швецией именно Анттила сравнял счет в концовке третьего периода, благодаря чему Финляндия вышла в полуфинал.
Финн поднял шайбу на крюк клюшки, выехал из-за ворот и закинул ее прямо в верхний угол. Этот гол стал символом финской сборной, и уже спустя неделю был увековечен на национальной почтовой марке.
Кстати, составы обеих команд сильно поменялись за 8 лет: в обеих встречах играли только Овечкин и Ковальчук.