Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник

Вылет сборной России с чемпионата мира по хоккею, кажется, был неожиданным для всей страны. Перед матчем журналисты писали, что исход встречи в пользу сборной России очевиден, и результаты обеих команд на турнире действительно подталкивали к этому выводу.

Но финнов точно не стоило недооценивать: в хоккейной истории противостояния двух наций часто выигрывали именно они.