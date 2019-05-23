Канада спаслась от поражения за 0,4 секунды до сирены! А потом победила в овертайме

Сборная Канады на хоккейном ЧМ-2019 встречалась со Швейцарией в четвертьфинале. Канадцы в своей группе выиграли все матчи кроме одного (на самом старте проиграли финнам), швейцарцы закончили четвертыми, проиграв три матча всем, кто оказался выше (России, Швеции, Чехии).

Канада ожидаемо являлась явным фаворитом, но дважды отыгрывалась. Первый раз относительно быстро – пропустили на 18-й, забили на 25-й. Пропущенная шайба от Хишира на 39-й минуте (1:2) еще за секунду до финальной сирены казалась победной, но затем произошел исторический момент.

Спасительный гол сборной Канады случился за 0,4 секунды до конца основного времени. Шайба после удара Сиверсона задела хоккеистов Швейцарии и заползла в ворота. Нереальная развязка!