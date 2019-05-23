Кайфуйте от Сергачева. Ему 20 лет, он надежда России и показывает необычный стиль

Почему он сейчас не в НХЛ

«Тампа» в прошлом сезоне дошла до финала конференции, уступив 3-4 «Вашингтону» в серии. А в этом – опозорилась, неожиданно вылетев из Кубка Стэнли уже в первом раунде: 0-4 в серии с «Коламбусом» и рекорд первого победителя регулярки, который не смог ни разу выиграть матч плей-офф.

Клуб выкупил целую полосу в газете, чтобы сделать заявление и поблагодарить болельщиков за поддержку, а также пообещал показать более серьезные результаты в следующем сезоне. Для участия в чемпионате мира освободился звездный форвард Никита Кучеров. Приехал и Сергачев – это его дебютный ЧМ в составе сборной России. Неудача «Тампы» поразила его: «Все были в шоке. Как я и сказал, ожидание и реальность не совпали. Мы думали, что уже минимум в финале Кубка Стэнли».

Как он выглядит на ЧМ

Он дебютировал в матче с Норвегией (5:2), отдал голевой пас. Ассист случился и в следующей игре, когда наши разгромили Австрию (5:0), еще один пас – в игре со шведами (7:4). Самый успешный пока матч на турнире – против США, уже в первом периоде Сергачев с Кучеровым помогли забить Гусеву, а потом сам Гусев ассистировал Сергачеву, который забил первый гол за сборную России. В третьем периоде случился еще один голевой пас, теперь уже на Капризова. Три очка в четвертьфинале – класс.

Сергачев сыграл пока во всех матчах на турнире, больше игровых минут ему досталось в играх с Норвегией и Швецией (больше 17), меньше – с Латвией (14). Ему нравится на ЧМ: «Здесь все соперники и нисколько не скучно». До золота осталось всего два матча. Скрасить сезон после неудачи «Тампы» победой на первом же ЧМ будет полезно.