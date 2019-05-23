Кайфуйте от Сергачева. Ему 20 лет, он надежда России и показывает необычный стиль
Кто он такой
Защитнику сборной России Михаилу Сергачеву 20 лет, и он считается одним из самых талантливых русских хоккеистов поколения. Он не провел ни одного матча в КХЛ и очень рано отправился в главную лигу мира. Выступая в МХЛ за казанский «Ирбис», тогда еще 16-летний Сергачев сказал, что в Северную Америку пока не стремится, так как в России есть больше возможностей для роста. Но все же уехал через несколько месяцев в Канаду к «Винзор Спитфайрс», где сразу же получил приз лучшему защитнику хоккейной лиги Онтарио.
«Сложнее всего было привыкнуть к другой кухне и английскому языку», – рассказывал Сергачев, вспоминая свой первый сезон там. Дальше все шло по нарастающей – контракт с «Монреалем» (на драфте ушел девятым), дебют в НХЛ как самого молодого защитника в истории клуба, обмен в «Тампу» и финал конференции. Драфт, кстати, запомнился ему особо: «Я сначала снял пиджак не вовремя и отдал не тому человеку. Потом прошел дальше, чем нужно, неправильно свитер надел. При этом чуть не ударил случайно одного скаута».
На кого он хочет быть похожим
«Стараюсь подражать Дрю Даути. Это один из лучших защитников мира», – говорил Сергачев после первого сезона о звезде «Лос-Анджелеса» и двукратном олимпийском чемпионе.
Позже заявил об уважении к одноклубнику по «Тампе»: «В НХЛ стараюсь равняться на Виктора Хедмана». Тот тоже не скрывает восхищения партнером: «Сергачев обладает феноменальными атакующими инстинктами и невероятным броском».
Что еще о нем говорят
Еще в юном возрасте у Сергачева выделяли отличное катание, учитывая габариты, а также видение площадки и ведение единоборств, но рекомендовали подтянуть тактические навыки. Он удивлял тем, что шел в обводку на синей линии. «Это просто невероятно – иметь такие атакующие таланты в его годы», – удивлялся тренер «Тампы» Джон Купер. «У него отличное чувство большинства. Целый год он вел второе большинство, он знает, что делает. Да и к тому же у него прекрасный бросок от синей линии», – хвалил Сергачева одноклубник Брэйдон Коберн.
Особая оценка от Дарюса Каспарайтиса: «Сергачев и Проворов – будущее страны. Приятно наблюдать, что классные защитники снова занимают главные роли в своих командах».
Почему он сейчас не в НХЛ
«Тампа» в прошлом сезоне дошла до финала конференции, уступив 3-4 «Вашингтону» в серии. А в этом – опозорилась, неожиданно вылетев из Кубка Стэнли уже в первом раунде: 0-4 в серии с «Коламбусом» и рекорд первого победителя регулярки, который не смог ни разу выиграть матч плей-офф.
Клуб выкупил целую полосу в газете, чтобы сделать заявление и поблагодарить болельщиков за поддержку, а также пообещал показать более серьезные результаты в следующем сезоне. Для участия в чемпионате мира освободился звездный форвард Никита Кучеров. Приехал и Сергачев – это его дебютный ЧМ в составе сборной России. Неудача «Тампы» поразила его: «Все были в шоке. Как я и сказал, ожидание и реальность не совпали. Мы думали, что уже минимум в финале Кубка Стэнли».
Как он выглядит на ЧМ
Он дебютировал в матче с Норвегией (5:2), отдал голевой пас. Ассист случился и в следующей игре, когда наши разгромили Австрию (5:0), еще один пас – в игре со шведами (7:4). Самый успешный пока матч на турнире – против США, уже в первом периоде Сергачев с Кучеровым помогли забить Гусеву, а потом сам Гусев ассистировал Сергачеву, который забил первый гол за сборную России. В третьем периоде случился еще один голевой пас, теперь уже на Капризова. Три очка в четвертьфинале – класс.
Сергачев сыграл пока во всех матчах на турнире, больше игровых минут ему досталось в играх с Норвегией и Швецией (больше 17), меньше – с Латвией (14). Ему нравится на ЧМ: «Здесь все соперники и нисколько не скучно». До золота осталось всего два матча. Скрасить сезон после неудачи «Тампы» победой на первом же ЧМ будет полезно.