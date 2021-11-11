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Россия проиграла Финляндии в первом матче на Кубке Карьяла. Все три пропущенные шайбы – в меньшинстве
11 ноября, 21:55
В первом матче Кубка Карьяла-2021 Россия проиграла Финляндии со счетом 0:3.
- Все три шайбы Россия пропустила в меньшинстве: две – во втором периоде, одну – в третьем.
- Матвей Мичков – самый молодой игрок в истории сборной России. Он дебютировал в 16 лет и обошел рекорд Александра Овечкина.
- Россия проиграла третий матч подряд во всех турнирах, пропустив 3+ гола за игру.
Во втором матче Россия сыграет против Швеции. Матч пройдет 13 ноября в Хельсинки и начнется в 15:00 по московскому времени.
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