Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря

Не оправдался риск – убежал финн к нашим воротам, в прыжке выбил у него шайбу Войнов, но арбитры посчитали, что с нарушением правил, тянущим на буллит. А это автоматический гол. Уступаем, увы – и матч, и первое место на турнире #RUSFIN #россиявмоемсердце