Россия (х)
Финляндия (х)
Кубок Первого канала
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#Россия (х) #Финляндия (х) #Кубок Первого канала

Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря

3 часа назад

Результаты России в первых трех матчах Кубка Первого канала:

В последнем матче Россия играла против Финляндии и проиграла ей 2:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Она влетела в пустые ворота, когда Россия сняла вратаря.

Это первое поражение сборной России при Алексее Жамнове.

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Источник:
Гол
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