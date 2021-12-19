Россия (х)
Финляндия (х)
Кубок Первого канала
Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря
3 часа назад
Результаты России в первых трех матчах Кубка Первого канала:
В последнем матче Россия играла против Финляндии и проиграла ей 2:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Она влетела в пустые ворота, когда Россия сняла вратаря.
Это первое поражение сборной России при Алексее Жамнове.
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