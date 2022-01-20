В составе сборной Финляндии на Олимпиаду в Пекине лишь семь игроков не из КХЛ

Сборная Финляндии объявила состав на Олимпийские игры-2022. Из этого состава 18 из 25 игроков представляют клубы КХЛ.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»).

Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Кярпят, Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария).

Нападающие: Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Лео Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьернинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Кярпят», Финляндия).

Финляндия попала в группу с Швецией, Словакией и Латвией. 10 февраля финны сыграют со словаками, 11-го – с латышами, 13-го – со шведами.