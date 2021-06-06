ЧМ-2021
Финляндия (х)
Канада (х)
Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале 🥇
06 июня, 22:51
Канада обыграла Финляндию в финале ЧМ-2021. Счет в матче – 3:2. Канада выиграла в овертайме.
До этого команды встречались в последней игре группового этапа. Тогда Финляндия выиграла у Канады по буллитам, но то очко позволило канадцам пройти в плей-офф с четвертого места в группе.
В плей-офф Канада победила Россию (2:1, ОТ) и США (4:2). Финляндия на пути к финалу прошла Чехию и Германию. В этих играх она пропустила меньше шайб (1), чем в финальной игре.
Финляндия выигрывала ЧМ-2019. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Канада до этого побеждала на ЧМ-2016. И в том финале тоже обыгрывала Финляндию.
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