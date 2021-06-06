ЧМ-2021
США (х)
Германия (х)
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#ЧМ-2021 #Германия (х) #США (х)

Сборная США – бронзовый призер ЧМ-2021 по хоккею 🥉

06 июня, 17:27

США разгромила Германию со счетом 6:1. Это был матч за бронзовые медали ЧМ-2021. Все шесть шайб за американцев забросили разные игроки.

До этого США проиграла Канаде, а Германия – Финляндии. В полуфинал попали все команды из группы B. Россия вылетела от Канады в 1/4 финала ЧМ-2021.

Американцы выиграли бронзовые медали в четвертый раз за десять лет. Финал ЧМ-2021 состоится 6 июня в 20:15 по московскому времени. 

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vladik12
06 июня, 19:00

Вот умора будет, если чемпионат выиграют канадцы, которые в начале были просто смешными.

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