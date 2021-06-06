ЧМ-2021
США (х)
Германия (х)
Сборная США – бронзовый призер ЧМ-2021 по хоккею 🥉
06 июня, 17:27
США разгромила Германию со счетом 6:1. Это был матч за бронзовые медали ЧМ-2021. Все шесть шайб за американцев забросили разные игроки.
До этого США проиграла Канаде, а Германия – Финляндии. В полуфинал попали все команды из группы B. Россия вылетела от Канады в 1/4 финала ЧМ-2021.
Американцы выиграли бронзовые медали в четвертый раз за десять лет. Финал ЧМ-2021 состоится 6 июня в 20:15 по московскому времени.
Комментарии (1)
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06 июня, 19:00
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Вот умора будет, если чемпионат выиграют канадцы, которые в начале были просто смешными.
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