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Финляндия (х)
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Финляндия (х)
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Хоккей
В составе сборной Финляндии на Олимпиаду в Пекине лишь семь игроков не из КХЛ
#хоккей на Олимпийских играх-2022
20 января, 22:11
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря
#Россия (х)
19 декабря 2021, 18:08
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
#Евротур-2021
17 декабря 2021, 22:52
Хоккей
Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
#Евротур-2021
17 декабря 2021, 22:51
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в первом матче на Кубке Карьяла. Все три пропущенные шайбы – в меньшинстве
#Россия (х)
11 ноября 2021, 21:55
Хоккей
Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале 🥇
#ЧМ-2021
06 июня 2021, 22:51
Хоккей
Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
05 июня 2021, 22:11
Хоккей
Во сколько начало финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
05 июня 2021, 22:02
Хоккей
Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
05 июня 2021, 21:56
Хоккей
Финляндия сыграет с Канадой в финале ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
05 июня 2021, 20:51
Хоккей
Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией
#ЧМ-2021
03 июня 2021, 22:41
1
Хоккей
Определились все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею
#ЧМ-2021
01 июня 2021, 22:30
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф
#Канада (х)
01 июня 2021, 15:30
Хоккей
Россия выиграла у Финляндии в матче шведского этапа Евротура
#Россия (х)
11 февраля 2021, 19:28
Хоккей
Россия выиграла Кубок Первого канала
#Россия (х)
20 декабря 2020, 18:37
Хоккей
Шипачев забросил 2500-ю шайбу сборной России
#Вадим Шипачев
20 декабря 2020, 16:42
Хоккей
Россия выиграла Кубок «Карьялы»
#Россия
08 ноября 2020, 16:50
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию по буллитам
#Россия (х)
07 ноября 2020, 17:05
Хоккей
Аскаров – самый молодой вратарь-дебютант в истории сборной России
#Россия (х)
06 ноября 2020, 16:28
Хоккей
Молодежный состав России разгромил Финляндию на Евротуре. Забили шесть разных игроков
#Россия (х)
05 ноября 2020, 21:56
Хоккей
Сборная России снова проиграла на Чешских играх
#Александр Овечкин
04 мая 2019, 17:41