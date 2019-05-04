Александр Овечкин
Евротур-2019
Харри Песонен
Микко Лехтонен
Оливер Каски
Россия (х)
Финляндия (х)
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#Александр Овечкин #Россия (х) #Микко Лехтонен #Евротур-2019 #Оливер Каски #Финляндия (х) #Харри Песонен

Сборная России снова проиграла на Чешских играх

04 мая 2019, 17:41

Сборная России потерпела второе поражение на Чешских играх. На этот раз наша команда проиграла Финляндии (1:3). В составе финнов отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски. Единственную шайбу в ворота Кевина Ланкинена забросил Александр Овечкин.

Сейчас сборная России занимает первое место в таблице Евротура. Завтра нам предстоит матч с хозяевами ЧМ-2019, сборной Чехии.

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