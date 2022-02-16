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хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на хоккей Россия – Швеция – Олимпийские игры 2022

21 минуту назад

Россия сыграет против Швеции в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 2,07.
  • Ничья – 4,1.
  • Победа Швеции – 2,7.

Россия заняла первое место в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре была победа над Швейцарией (1:0), во втором – над Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме. В четвертьфинале обыграли Данию – 3:1.

Победитель этой пары выйдет на Финляндию или Словакию.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

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