хоккей на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на хоккей Россия – Швеция – Олимпийские игры 2022
21 минуту назад
Россия сыграет против Швеции в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 2,07.
- Ничья – 4,1.
- Победа Швеции – 2,7.
Россия заняла первое место в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре была победа над Швейцарией (1:0), во втором – над Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме. В четвертьфинале обыграли Данию – 3:1.
Победитель этой пары выйдет на Финляндию или Словакию.
Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.
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