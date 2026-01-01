Микко Лехтонен

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Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников
#Микко Лехтонен
Хоккей
Сборная России снова проиграла на Чешских играх
#Александр Овечкин
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