хоккей на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022
5 часов назад
Россия сыграет против Дании в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,33.
- Ничья – 5,2.
- Победа Дании – 6,4.
Россия заняла первое место в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре была победа над Швейцарией (1:0), во втором – над Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме.
Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.
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