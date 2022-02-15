Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022

Россия сыграет против Дании в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1,33.

Ничья – 5,2.

Победа Дании – 6,4.

Россия заняла первое место в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре была победа над Швейцарией (1:0), во втором – над Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

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