  1. Главная
  2. Хоккей
  3. Новости
  4. Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022
хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022

5 часов назад

Россия сыграет против Дании в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,33.
  • Ничья – 5,2.
  • Победа Дании – 6,4.

Россия заняла первое место в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре была победа над Швейцарией (1:0), во втором – над Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Еще по теме
Стогниенко комментирует хоккей на Олимпиаде-2022. Это волнует всех больше, чем игра России
Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷‍♂️
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Россия (х)
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022