Евротур-2019

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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Евротура
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Сборная России снова проиграла на Чешских играх
#Александр Овечкин
Хоккей
Сборная России проиграла первый матч Евротура. В игре было забито 10 шайб
#Россия (х)
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