Сборная России проиграла первый матч Евротура. В игре было забито 10 шайб

Первым соперником хоккейной сборной России на Чешских играх стала команда Швеции. Россия уступила 4:6 .

Первый период закончился вничью 1:1 (Нюгорд – Елесин), во втором шведы забили трижды (Эриксен, Крюгер, Линдблум), а наши – однажды (Андронов). В третьем периоде соперники отличились по два раза (Эрикссон, Кемпе – Григоренко, Кучеров).

Российская команда набрала 16 минут штрафного времени , шведская – шесть.

«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться. Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть. У нас есть вопросы, прежде всего, по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели», – заявил главный тренер сборной России Илья Воробьев.