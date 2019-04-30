Ковальчук – капитан сборной России, хотя провалил сезон

В хоккейном сезоне осталось важное событие – чемпионат мира в Словакии. Турнир пройдет с 10 по 26 мая. Для россиян он видится даже интереснее, чем Кубок Гагарина. Так совпало, что в сборную России на него одновременно приедут сразу несколько звезд из НХЛ.

Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Дадонов – все они постепенно присоединяются к сборной. Перед ЧМ состоится заключительный этап Евротура, который пройдет в Чехии. Уже объявлена раскладка по ролям в команде, которая вряд ли поменяется за ближайшую неделю.