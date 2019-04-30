Ковальчук – капитан сборной России, хотя провалил сезон
В хоккейном сезоне осталось важное событие – чемпионат мира в Словакии. Турнир пройдет с 10 по 26 мая. Для россиян он видится даже интереснее, чем Кубок Гагарина. Так совпало, что в сборную России на него одновременно приедут сразу несколько звезд из НХЛ.
Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Дадонов – все они постепенно присоединяются к сборной. Перед ЧМ состоится заключительный этап Евротура, который пройдет в Чехии. Уже объявлена раскладка по ролям в команде, которая вряд ли поменяется за ближайшую неделю.
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России. На крупных турнирах его в последний раз ставили капитаном на ЧМ-2015. Тогда в сборной тоже был Малкин, но почти вся команда была составлена из хоккеистов КХЛ. Сейчас Ковальчука сразу ставят выше звезд, которые весь сезон били рекорды.
Окончательного состава на ближайший ЧМ еще нет. Чешский этап Евротура – важная стадия подготовки к турниру. Ребята из НХЛ уже будут в составе, но кого-то из сборной отцепят. Выбор капитаном Ковальчука означает важное: он тоже едет на чемпионат мира, хотя провел неудачный сезон.
«Лос-Анджелес» завершил регулярный чемпионат на последнем месте Запада. Среди всех команд НХЛ хуже «Лос-Анджелеса» была только «Оттава». Ковальчук соответствовал общему провалу, поэтому завершил сезон с показателями -26. Ужаснее него были только пять хоккеистов.
Перед сезоном Ковальчук обещал, что может сыграть на высоком уровне еще 3-4 года. Потом оправдывал собственный провал возрастом и травмами. Одно из повреждений выбило Илью из игры на четыре недели – как раз с этого и начался его неудачный отрезок в «Лос-Анджелесе».
Сейчас у «Лос-Анджелеса» снова новый тренер. Тодд Маклеллан уже пообещал, что встретится с Ковальчуком. Он хочет оставить Илью в команде и сделать его одним из лидеров клуба. Все-таки иногда у Ковальчука получалось. Тут еще и Николай Прохоркин договорился с «Лос-Анджелесом», куда летом приедет из СКА.
Ковальчук провалился в НХЛ
Тот чемпионат мира в 2015-м остается последним крупным соревнованием, где Ковальчук представлял сборную. Олег Знарок спокойно отцеплял его от состава, а сейчас даже простой вызов Ковальчука смотрелся удивительно.
Перед началом этого сезона Ковальчук укатил в «Лос-Анджелес». В регулярке он провел 64 матча, забросил 16 шайб и сделал 18 ассистов. Если что, Ковальчука брали нападающим в одно из ведущих звеньев. Он запомнился только ссорами с тренером Дежарденом и неудачными играми.
«Отыграл несколько хороших игр вместе с Копитаром. Тогда мы забивали почти в каждой игре, но тренер все изменил. Я больше не играю, а он так видит ситуацию. За результат отвечает главный тренер», – рассказывал Ковальчук. Сам он признавал, что играет не всегда удачно.
Будущее – хорошо, но прямо сейчас 36-летний Ковальчук во всем проигрывает другим российским звездам. Кучеров дотащил «Тампу» до победы в регулярке, где сам бил рекорды. Малкин и Дадонов в топе в своих командах. Овечкин провел один из лучших сезонов, а вылетел из НХЛ нелепо и по вине команды.
Так почему же капитан все-таки Ковальчук?