Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Евротура

Отличную игру Кузнецова отметил и главный тренер сборной Илья Воробьев. «Хорошо, что у Женьки получалось. Для нас важен не один конкретный игрок, а направление, куда команда движется», – сказал Воробьев.

В этом Евротуре сборная России набрала 22 очка и заняла первое место. У ближайших преследователей, финнов, на три балла меньше. Теперь наша команда начнет подготовку к ЧМ-2019, который пройдет в Брно и Кошице с 10 по 26 мая.