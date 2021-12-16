Евгений Кузнецов
НХЛ
Олимпиада-2022
ИИХФ не отменила дисквалификацию хоккеиста Кузнецова. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за допинга
час назад
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не допустит Евгения Кузнецова до Олимпиады в Пекине. О решении объявил президент ИИХФ Люк Тардиф.
- Кузнецов дисквалифицирован в 2019 году на четыре года из-за употребления кокаина. Он не признал вину и заявил, что не имеет отношения к наркотикам.
- Несмотря на бан, он продолжает выступления в НХЛ за «Вашингтон». Это возможно из-за того, что лига не попадает под контроль ИИХФ. Федерация курирует только европейские и международные турниры (в том числе Олимпиаду).
Федерация хоккея России (ФХР) перед стартом Олимпиады начала переговоры с ИИХФ по отмене бана Кузнецова. До сих пор ИИХФ не давала комментариев по этой теме, но теперь четко обозначила позицию.
- Кузнецов играет за «Вашингтон» с 2014 года. Выигрывал с ним Кубок Стэнли, на международном уровне побеждал с Россией на чемпионатах мира.
- Олимпиада пройдет в феврале в Пекине. Россия еще не объявила итоговый состав на хоккейный турнир.
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