ЧМ-2021
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Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею
05 июня, 21:56
Определились два финалиста ЧМ-2021 по хоккею. В первой паре Канада обыграла США (4:2), во второй Финляндия переиграла Германию (2:1).
Финал чемпионата мира состоится 6 июня. «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире – прямая трансляция начнется в 19:45 по московскому времени.
Это второй подряд финал чемпионата мира с участием этих двух сборных. В 2019-м Финляндия стала чемпионом мира, переиграв Канаду в финале.
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