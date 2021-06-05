ЧМ-2021
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#ЧМ-2021 #Канада (х) #Финляндия (х)

Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею

05 июня, 21:56

Определились два финалиста ЧМ-2021 по хоккею. В первой паре Канада обыграла США (4:2), во второй Финляндия переиграла Германию (2:1).

Финал чемпионата мира состоится 6 июня. «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире – прямая трансляция начнется в 19:45 по московскому времени.

Это второй подряд финал чемпионата мира с участием этих двух сборных. В 2019-м Финляндия стала чемпионом мира, переиграв Канаду в финале.

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