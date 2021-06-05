ЧМ-2021
Финляндия (х)
Канада (х)
Во сколько начало финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
05 июня, 22:02
В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Финляндии и Канады. Для Финляндии это будет 12-й финал в истории. Для Канады – 42-й.
Встреча состоится 6 июня в 20:15 по московскому времени.
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