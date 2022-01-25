Канада объявила состав хоккейной сборной на Олимпиаду. В нем девять игроков из КХЛ и 37-летний Стаал

Хоккейная сборная Канады объявила окончательный состав на Игры в Пекине. В него вошли 25 человек, девять из них – представители КХЛ, еще восемь играют в европейских хоккейных лигах.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдвард Паскуале («Локомотив», КХЛ), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Шведская хоккейная лига).

Защитники: Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба – «Ак Барс», КХЛ), Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Максим Норо («Цюрих», Швейцарская национальная лига), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ).

Нападающие: Даниел Карр («Лугано», Швейцарская национальная лига), Даниель Уинник («Серветт», Швейцарская национальная лига), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Адам Крэкнелл («Бейкерсфилд», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур», Швейцарская национальная лига), Бен Стрит («Мюнхен», Немецкая хоккейная лига), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», Хоккейная лига Онтарио), Джек Макбейн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельн», Немецкая хоккейная лига), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Адам Тамбеллини («Регле», Шведская хоккейная лига), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо» Москва, КХЛ), Джошуа Хо-Санг («Торонто», АХЛ).

В состав вошел 37-летний нападающий Эрик Стаал, чемпион Олимпиады-2010, чемпион мира 2007 года и обладатель Кубка Стэнли-2006 в составе «Каролины».

Игроки НХЛ, которые традиционно составляют основу олимпийской сборной, пропустят Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Из-за этого Канада укомплектовала состав в основном игроками из европейских лиг и КХЛ. США заявила в свой состав в основном игроков из студенческой лиги.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Канада сыграет в группе с Германией, США и Китая.