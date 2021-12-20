Канада (х)
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#Канада (х)

Канада снялась с Кубка Шпенглера из-за коронавируса. На турнире выступит «Слован»

час назад

С 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе пройдет Кубок Шпенглера. На нем не выступит сборная Канады и швейцарская команда «Амбри-Пиотта».

К числу участников добавился «Слован», поиск еще одной команды продолжается. На турнир заявлены пять клубов:

  • 🇸🇪 «Фрелунда»
  • 🇫🇮 «КалПа»
  • 🇨🇿 «Спарта»
  • 🇨🇭 «Давос»
  • 🇸🇰 «Слован»

Президент Кубка Шпенглера Марк Джанола сказал: «Очень жаль, что сборная Канады с хоккеистами из разных стран и континентов попала под еще большее количество ограничений, что сделало ее участие невозможным».

Пресс-служба сборной Канады прокомментировала решение: «Из-за продолжающейся пандемии коронавируса хоккейная команда приняла трудное решение о выходе из турнира в Давосе. Было решено поддержать здоровье и безопасность участвующих игроков, тренеров и персонала».

В 2020 году Кубок Шпенглера не проводился, в 2019-м его выиграла сборная Канады. Она побеждала на нем 16 раз – рекорд.

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Источник:
Официальный сайт Кубка Шпенглера
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