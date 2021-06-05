Финляндия сыграет с Канадой в финале ЧМ-2021 по хоккею

Первый полуфинальный матч чемпионата мира-2021 по хоккею: Канада обыграла США 4:2.

Второй полуфинал – сборная Финляндии разобралась с Германией (2:1). Финляндия вышла во второй финал за два последних турнира.

В решающем матче ЧМ-2021 она сыграет про Канады – встреча состоится 6 июня в 20:15 по московскому времени. И это будет второй финал ЧМ с участием Финляндии и Канады подряд.