Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года

Россия и Финляндия сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 19 декабря в 15:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа России – 1,81.

Ничья – 4,35.

Победа Финляндии – 3,62.

Кубок Первого канала завершится 19 декабря. России останется встретиться с Чехией и Финляндией после побед над Канадой (4:3) и Швецией (1:0).

Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря