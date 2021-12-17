Евротур-2021
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#Евротур-2021 #Россия (х) #Финляндия (х)

Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года

23 минуты назад

Россия и Финляндия сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 19 декабря в 15:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа России – 1,81.
  • Ничья – 4,35.
  • Победа Финляндии – 3,62.

Кубок Первого канала завершится 19 декабря. России останется встретиться с Чехией и Финляндией после побед над Канадой (4:3) и Швецией (1:0).

Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря

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