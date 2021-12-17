Евротур-2021
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Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
23 минуты назад
Россия и Финляндия сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 19 декабря в 15:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России – 1,81.
- Ничья – 4,35.
- Победа Финляндии – 3,62.
Кубок Первого канала завершится 19 декабря. России останется встретиться с Чехией и Финляндией после побед над Канадой (4:3) и Швецией (1:0).
Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
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