Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф

Канада, несмотря на поражение, сохранила шансы на выход. Но он зависит от исхода матча Германии и Латвии.

✅ Если матч заканчивается в основное время, то победитель займет третье место, Канада четвертое, а проигравший – вылетит.

❌ Если матч закончится в дополнительное время, то победитель займет третье место, проигравший – четвертое, а Канада – вылетит.

Такая ситуация сложилась из-за статистики личных встреч команд, претендующих на выход. Казахстан, сейчас занимающий четвертое место, ни при каких исходах не выйдет в плей-офф. Канаду устроит только победа Германии или Латвии в основное время.

Лучшие моменты матча Канады и Финляндии: