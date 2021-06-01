Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф
Финляндия обыграла Канаду в матче чемпионата мира – 3:2 (буллиты). После этой игры в группе В сразу три команды претендуют на выход в плей-офф – помимо США и Финляндии.
Канада, несмотря на поражение, сохранила шансы на выход. Но он зависит от исхода матча Германии и Латвии.
✅ Если матч заканчивается в основное время, то победитель займет третье место, Канада четвертое, а проигравший – вылетит.
❌ Если матч закончится в дополнительное время, то победитель займет третье место, проигравший – четвертое, а Канада – вылетит.
Такая ситуация сложилась из-за статистики личных встреч команд, претендующих на выход. Казахстан, сейчас занимающий четвертое место, ни при каких исходах не выйдет в плей-офф. Канаду устроит только победа Германии или Латвии в основное время.
Лучшие моменты матча Канады и Финляндии: