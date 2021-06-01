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#Канада (х) #ЧМ-2021 #Финляндия (х)

Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф

01 июня, 15:30

Финляндия обыграла Канаду в матче чемпионата мира – 3:2 (буллиты). После этой игры в группе В сразу три команды претендуют на выход в плей-офф – помимо США и Финляндии.

группа В в заключительный день группового этапа

Канада, несмотря на поражение, сохранила шансы на выход. Но он зависит от исхода матча Германии и Латвии.

✅ Если матч заканчивается в основное время, то победитель займет третье место, Канада четвертое, а проигравший – вылетит.

❌ Если матч закончится в дополнительное время, то победитель займет третье место, проигравший – четвертое, а Канада – вылетит.

Такая ситуация сложилась из-за статистики личных встреч команд, претендующих на выход. Казахстан, сейчас занимающий четвертое место, ни при каких исходах не выйдет в плей-офф. Канаду устроит только победа Германии или Латвии в основное время.

Лучшие моменты матча Канады и Финляндии:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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