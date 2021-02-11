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Россия выиграла у Финляндии в матче шведского этапа Евротура
вчера, 19:28
Счет 3:2 в пользу российской сборной.
- В первом периоде Минулин и Чехович забили по голу – 2:0.
- Во втором отличился Иннала – 2:1.
- В третьем периоде на раннюю шайбу Бутузова в самом конце ответил форвард «Сибири» Пуустинен – 3:2.
Матч состоялся на «Мальме Арене» без зрителей. 13 февраля Россия сыграет с Швецией, 14-го – с Чехией.
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