Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года

Статистика последних пяти матчей между сборными Финляндии и Канады:

4 победы финнов.

1 победа канадцев.

6 июня они встречаются в финале чемпионата мира (во второй раз подряд). Котировки букмекеров:

Победа Финляндии – 2.47.

Победа Канады – 2.47.

Победа Финляндии в первом периоде – 3.00.

Победа Канады в первом периоде – 3.00.

Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею

Во сколько начало матча финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года