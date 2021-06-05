ЧМ-2021
Финляндия (х)
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#ЧМ-2021 #Канада (х) #Финляндия (х)

Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года

05 июня, 22:11

Статистика последних пяти матчей между сборными Финляндии и Канады:

  • 4 победы финнов.
  • 1 победа канадцев.

6 июня они встречаются в финале чемпионата мира (во второй раз подряд). Котировки букмекеров:

  • Победа Финляндии – 2.47.
  • Победа Канады – 2.47.
  • Победа Финляндии в первом периоде – 3.00.
  • Победа Канады в первом периоде – 3.00.

Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею

Во сколько начало матча финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года

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Источник:
Гол
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