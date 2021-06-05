ЧМ-2021
Финляндия (х)
Канада (х)
Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
05 июня, 22:11
Статистика последних пяти матчей между сборными Финляндии и Канады:
- 4 победы финнов.
- 1 победа канадцев.
6 июня они встречаются в финале чемпионата мира (во второй раз подряд). Котировки букмекеров:
- Победа Финляндии – 2.47.
- Победа Канады – 2.47.
- Победа Финляндии в первом периоде – 3.00.
- Победа Канады в первом периоде – 3.00.
Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею
Во сколько начало матча финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
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