Финляндия (х)

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Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
#Ник Пол
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)