ЧМ-2021
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#ЧМ-2021 #Россия (х) #США #Канада (х) #Германия (х) #Финляндия (х) #Чехия (х)

Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией

03 июня, 22:41

На чемпионате мира прошли четвертьфинальные матчи. После них определились пары полуфиналистов:

🇺🇸 США – 🇨🇦 Канада

🇫🇮 Финляндия – 🇩🇪 Германия

Пары формируются по рейтингу сборных на ЧМ. Он учитывает положение команды в группе, очки, разницу шайб и число голов. Получившийся рейтинг полуфиналистов выглядит так:

  1. США (первые в группе В, 18 очков)
  2. Финляндия (вторая в группе В, 17)
  3. Германия (третья в группе В, 12)
  4. Канада (четвертая в группе В, 10)

После 1/4 финала лучшая по рейтингу команда выходит на худшую. Вторая по рейтингу – на третью.

Полуфиналы пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место – 6 июня.

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vladik12
04 июня, 08:00

США - Канада - 1:2.

Финляндия - Германия - 3:1.

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