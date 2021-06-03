Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией

На чемпионате мира прошли четвертьфинальные матчи. После них определились пары полуфиналистов:

🇺🇸 США – 🇨🇦 Канада

🇫🇮 Финляндия – 🇩🇪 Германия

Пары формируются по рейтингу сборных на ЧМ. Он учитывает положение команды в группе, очки, разницу шайб и число голов. Получившийся рейтинг полуфиналистов выглядит так:

США (первые в группе В, 18 очков) Финляндия (вторая в группе В, 17) Германия (третья в группе В, 12) Канада (четвертая в группе В, 10)

После 1/4 финала лучшая по рейтингу команда выходит на худшую. Вторая по рейтингу – на третью.

Полуфиналы пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место – 6 июня.