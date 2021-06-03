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Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией
03 июня, 22:41
На чемпионате мира прошли четвертьфинальные матчи. После них определились пары полуфиналистов:
Пары формируются по рейтингу сборных на ЧМ. Он учитывает положение команды в группе, очки, разницу шайб и число голов. Получившийся рейтинг полуфиналистов выглядит так:
- США (первые в группе В, 18 очков)
- Финляндия (вторая в группе В, 17)
- Германия (третья в группе В, 12)
- Канада (четвертая в группе В, 10)
После 1/4 финала лучшая по рейтингу команда выходит на худшую. Вторая по рейтингу – на третью.
Полуфиналы пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место – 6 июня.
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США - Канада - 1:2.
Финляндия - Германия - 3:1.
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