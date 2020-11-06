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#Россия (х) #Хоккей #Евротур-2020 #Финляндия (х)

Аскаров – самый молодой вратарь-дебютант в истории сборной России

06 ноября, 16:28

Newspix24/Global Look Press

Вратарь СКА Ярослав Аскаров дебютировал в сборной России по хоккею матчем на Евротуре. Россия победила Финляндию со счетом 6:2.

Теперь Аскаров – самый молодой вратарь-дебютант в истории сборной. На момент игры с Финляндией ему было 18 лет, 4 месяца и 20 дней. До Аскарова рекорд принадлежал Андрею Василевскому: 18 лет, 8 месяцев, 12 дней.

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Даниил Чайка оказался самым молодым защитником-дебютантом. Его возраст: 18 лет и 14 дней. Он забросил одну из шайб в ворота Финляндии.

Сразу семь хоккеистов из состава сборной еще не отметили 19-летие. Это тоже рекорд.

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