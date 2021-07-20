Первый канал
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#Первый канал

Первый канал запустил сайт для трансляции Олимпиады в Токио

3 часа назад

Перед стартом Олимпиады Первый канал объявил о запуске Олимпийского видеоплеера.

  • На сайте  покажут трансляции Олимпиады, интервью, новости и фрагменты с соревнований. Первый называет его «единственным местом, где будет собрана вся Олимпиада».
  • Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи после окончания соревнований. Пока непонятно, что именно Первый покажет в прямом эфире.
  • Спортсмены из России запишут блоги для Первого. В их числе Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Елена Веснина, Никита Нагорный.

В России три канала покажут Олимпиаду: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Пока расписание по дням выложил только «Матч ТВ». Первый в пресс-релизе перечислил виды спорта, по которым он организует трансляции, но без конкретики по датам и соревнованиям.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Первого канала
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