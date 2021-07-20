Первый канал запустил сайт для трансляции Олимпиады в Токио

Перед стартом Олимпиады Первый канал объявил о запуске Олимпийского видеоплеера.

На сайте покажут трансляции Олимпиады, интервью, новости и фрагменты с соревнований. Первый называет его «единственным местом, где будет собрана вся Олимпиада».

Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи после окончания соревнований. Пока непонятно, что именно Первый покажет в прямом эфире.

Спортсмены из России запишут блоги для Первого. В их числе Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Елена Веснина, Никита Нагорный.

В России три канала покажут Олимпиаду: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Пока расписание по дням выложил только «Матч ТВ». Первый в пресс-релизе перечислил виды спорта, по которым он организует трансляции, но без конкретики по датам и соревнованиям.