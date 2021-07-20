Кто и когда покажет Олимпиаду: «Матч ТВ» вывесил расписание телетрансляций

Олимпиада-2020 состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Соревнования будут показывать три российских телеканала – Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Церемонию открытия покажет Первый канал – 23 июля в 14:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» распределил трансляции. Пока только по дням без указания конкретного времени:

24 июля

Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина

Фехтование. Шпага (Женщины). Сабля (Мужчины)

Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины

Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91 кг. Женщины - 54, 57 кг

Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91. Женщины - 54, 57 кг

Теннис

25 июля

Волейбол. Женщины. Россия - Италия

Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация

Дзюдо. Женщины - 52 кг. Мужчины - 66 кг

Баскетбол 3х3 Мужчины Россия - Бельгия

Баскетбол 3х3 Женщины Россия - Монголия

Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Италия. Предварительный турнир

26 июля

Прыжки в воду. Синхронные. Вышка. Мужчины

Плавание. Финалы

Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Мексика

Стрельба стендовая. Скит. Женщины

Дзюдо. Женщины - 57 кг. Мужчины - 73 кг

Тхэкводно

Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Франция. Мужчины. Россия – Латвия

27 июля

Спортивная гимнастика. Женщины. Команды

Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды

Гандбол. Женщины. Россия - Швеция

Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Италия. Мужчины. Сербия - Россия

Теннис

28 июля

Волейбол. Мужчины. Россия - Бразилия

Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины

Бокс. Предварительные бои. Мужчины. - 52 кг. Женщины - 57, 60, 75 кг

Плавание. Предварительные заплывы. 1/2 финала

Баскетбол 3х3 (Мужчины/Женщины). Матч за 3-е место / Финал

29 июля

Плавание. Финалы

Академическая гребля

Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Латвия

Плавание. Полуфиналы

30 июля

Плавание. Финалы

Теннис. Мужчины (½ финала). Мужчины Пары (матч за 3-е место, финал). Микст (½ финала)

Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство (1/4 финала)

Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Австралия

Дзюдо. Женщины - 78+ кг. Мужчины -100+ кг

31 июля

Фехтование. Сабля. Команды. Женщины

Волейбол. Женщины. Россия - США

Бокс. Мужчины - 63 кг (¼ финала),52 кг. Женщины - 57 кг (½ финала),75 кг (¼ финала)

Прыжки в воду. Женщины. Полуфиналы

1 августа

Легкая атлетика. Финалы. (100 метров, мужчины)

Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала

Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала

Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Женщины. Финал

Водное поло. Женщины. Россия – Япония

2 августа

Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах

Легкая атлетика. Финалы

Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала

3 августа

Борьба вольная

Велоспорт. Трек. 2 финала

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа

Борьба греко-римская. Финалы. Мужчины. 77, 97 кг. Женщины. 68 кг

Футбол. Мужчины. 1/2 финала

4 августа

Бокс. Мужчины 81 кг (Финал), 69, 91+ кг(½ финала). Женщины. 51 кг (½ финала)

Легкая атлетика. Финалы. (200 метров. Мужчины)

Прыжки в воду. Женщины. Квалификация

Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов

5 августа

Борьба вольная. Финалы. 57, 86 кг. Женщины 57 кг

Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов

Борьба. Квалификация

Баскетбол. 1/2 финала

Водное поло. Женщины. 1/2 финала

6 августа

Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Финалы у мужчин и женщин

Велоспорт. Трек. 2 финал. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт

Прыжки в воду. Мужчины. Квалификация

7 августа

Легкая атлетика. Финалы

Художественная гимнастика. Группа. Квалификация

Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место и финал

Бокс. Финалы. Мужчины. 52, 75 кг. Женщины. 51, 69 кг

Современное пятиборье. Мужчины

8 августа