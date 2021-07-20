Олимпиада-2020
Кто и когда покажет Олимпиаду: «Матч ТВ» вывесил расписание телетрансляций
33 минуты назад
Олимпиада-2020 состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Соревнования будут показывать три российских телеканала – Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
Церемонию открытия покажет Первый канал – 23 июля в 14:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» распределил трансляции. Пока только по дням без указания конкретного времени:
24 июля
- Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина
- Фехтование. Шпага (Женщины). Сабля (Мужчины)
- Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины
- Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91 кг. Женщины - 54, 57 кг
- Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91. Женщины - 54, 57 кг
- Теннис
25 июля
- Волейбол. Женщины. Россия - Италия
- Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация
- Дзюдо. Женщины - 52 кг. Мужчины - 66 кг
- Баскетбол 3х3 Мужчины Россия - Бельгия
- Баскетбол 3х3 Женщины Россия - Монголия
- Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Италия. Предварительный турнир
26 июля
- Прыжки в воду. Синхронные. Вышка. Мужчины
- Плавание. Финалы
- Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Мексика
- Стрельба стендовая. Скит. Женщины
- Дзюдо. Женщины - 57 кг. Мужчины - 73 кг
- Тхэкводно
- Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Франция. Мужчины. Россия – Латвия
27 июля
- Спортивная гимнастика. Женщины. Команды
- Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды
- Гандбол. Женщины. Россия - Швеция
- Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Италия. Мужчины. Сербия - Россия
- Теннис
28 июля
- Волейбол. Мужчины. Россия - Бразилия
- Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины
- Бокс. Предварительные бои. Мужчины. - 52 кг. Женщины - 57, 60, 75 кг
- Плавание. Предварительные заплывы. 1/2 финала
- Баскетбол 3х3 (Мужчины/Женщины). Матч за 3-е место / Финал
29 июля
- Плавание. Финалы
- Академическая гребля
- Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Латвия
- Плавание. Полуфиналы
30 июля
- Плавание. Финалы
- Теннис. Мужчины (½ финала). Мужчины Пары (матч за 3-е место, финал). Микст (½ финала)
- Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство (1/4 финала)
- Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Австралия
- Дзюдо. Женщины - 78+ кг. Мужчины -100+ кг
31 июля
- Фехтование. Сабля. Команды. Женщины
- Волейбол. Женщины. Россия - США
- Бокс. Мужчины - 63 кг (¼ финала),52 кг. Женщины - 57 кг (½ финала),75 кг (¼ финала)
- Прыжки в воду. Женщины. Полуфиналы
1 августа
- Легкая атлетика. Финалы. (100 метров, мужчины)
- Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
- Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
- Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Женщины. Финал
- Водное поло. Женщины. Россия – Япония
2 августа
- Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах
- Легкая атлетика. Финалы
- Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
3 августа
- Борьба вольная
- Велоспорт. Трек. 2 финала
- Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа
- Борьба греко-римская. Финалы. Мужчины. 77, 97 кг. Женщины. 68 кг
- Футбол. Мужчины. 1/2 финала
4 августа
- Бокс. Мужчины 81 кг (Финал), 69, 91+ кг(½ финала). Женщины. 51 кг (½ финала)
- Легкая атлетика. Финалы. (200 метров. Мужчины)
- Прыжки в воду. Женщины. Квалификация
- Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов
5 августа
- Борьба вольная. Финалы. 57, 86 кг. Женщины 57 кг
- Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов
- Борьба. Квалификация
- Баскетбол. 1/2 финала
- Водное поло. Женщины. 1/2 финала
6 августа
- Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Финалы у мужчин и женщин
- Велоспорт. Трек. 2 финал. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт
- Прыжки в воду. Мужчины. Квалификация
7 августа
- Легкая атлетика. Финалы
- Художественная гимнастика. Группа. Квалификация
- Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место и финал
- Бокс. Финалы. Мужчины. 52, 75 кг. Женщины. 51, 69 кг
- Современное пятиборье. Мужчины
8 августа
- Художественная гимнастика. Группы. Финал
- Волейбол. Женщины. Финал
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