Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Кто и когда покажет Олимпиаду: «Матч ТВ» вывесил расписание телетрансляций

33 минуты назад

Олимпиада-2020 состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Соревнования будут показывать три российских телеканала – Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Церемонию открытия покажет Первый канал – 23 июля в 14:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» распределил трансляции. Пока только по дням без указания конкретного времени:

24 июля

  • Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина
  • Фехтование. Шпага (Женщины). Сабля (Мужчины)
  • Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины
  • Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91 кг. Женщины - 54, 57 кг
  • Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91. Женщины - 54, 57 кг
  • Теннис

25 июля

  • Волейбол. Женщины. Россия - Италия
  • Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация
  • Дзюдо. Женщины - 52 кг. Мужчины - 66 кг
  • Баскетбол 3х3 Мужчины Россия - Бельгия
  • Баскетбол 3х3 Женщины Россия - Монголия
  • Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Италия. Предварительный турнир

26 июля

  • Прыжки в воду. Синхронные. Вышка. Мужчины
  • Плавание. Финалы
  • Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Мексика
  • Стрельба стендовая. Скит. Женщины
  • Дзюдо. Женщины - 57 кг. Мужчины - 73 кг
  • Тхэкводно
  • Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Франция. Мужчины. Россия – Латвия

27 июля

  • Спортивная гимнастика. Женщины. Команды
  • Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды
  • Гандбол. Женщины. Россия - Швеция
  • Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Италия. Мужчины. Сербия - Россия
  • Теннис

28 июля

  • Волейбол. Мужчины. Россия - Бразилия
  • Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины
  • Бокс. Предварительные бои. Мужчины. - 52 кг. Женщины - 57, 60, 75 кг
  • Плавание. Предварительные заплывы. 1/2 финала
  • Баскетбол 3х3 (Мужчины/Женщины). Матч за 3-е место / Финал

29 июля

  • Плавание. Финалы
  • Академическая гребля
  • Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Латвия
  • Плавание. Полуфиналы

30 июля

  • Плавание. Финалы
  • Теннис. Мужчины (½ финала). Мужчины Пары (матч за 3-е место, финал). Микст (½ финала)
  • Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство (1/4 финала)
  • Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Австралия
  • Дзюдо. Женщины - 78+ кг. Мужчины -100+ кг

31 июля

  • Фехтование. Сабля. Команды. Женщины
  • Волейбол. Женщины. Россия - США
  • Бокс. Мужчины - 63 кг (¼ финала),52 кг. Женщины - 57 кг (½ финала),75 кг (¼ финала)
  • Прыжки в воду. Женщины. Полуфиналы

1 августа

  • Легкая атлетика. Финалы. (100 метров, мужчины)
  • Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
  • Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
  • Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Женщины. Финал
  • Водное поло. Женщины. Россия – Япония

2 августа

  • Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах
  • Легкая атлетика. Финалы
  • Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала

3 августа

  • Борьба вольная
  • Велоспорт. Трек. 2 финала
  • Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа
  • Борьба греко-римская. Финалы. Мужчины. 77, 97 кг. Женщины. 68 кг
  • Футбол. Мужчины. 1/2 финала

4 августа

  • Бокс. Мужчины 81 кг (Финал), 69, 91+ кг(½ финала). Женщины. 51 кг (½ финала)
  • Легкая атлетика. Финалы. (200 метров. Мужчины)
  • Прыжки в воду. Женщины. Квалификация
  • Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов

5 августа

  • Борьба вольная. Финалы. 57, 86 кг. Женщины 57 кг
  • Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов
  • Борьба. Квалификация
  • Баскетбол. 1/2 финала
  • Водное поло. Женщины. 1/2 финала

6 августа

  • Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Финалы у мужчин и женщин
  • Велоспорт. Трек. 2 финал. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт
  • Прыжки в воду. Мужчины. Квалификация

7 августа

  • Легкая атлетика. Финалы
  • Художественная гимнастика. Группа. Квалификация
  • Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место и финал
  • Бокс. Финалы. Мужчины. 52, 75 кг. Женщины. 51, 69 кг
  • Современное пятиборье. Мужчины

8 августа

  • Художественная гимнастика. Группы. Финал
  • Волейбол. Женщины. Финал
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