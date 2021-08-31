Первый канал
Первый канал покажет все соревнования сезона по фигурному катанию, включая Олимпиаду и ЧМ
25 минут назад
Первый канал объявил о показе в России всех крупных турниров по фигурному катанию сезона-2021/22:
- Шесть этапов Гран-при
- Финал серии Гран-при в Японии
- Чемпионат России
- Чемпионат Европы
- Олимпийские игры
- Чемпионат мира
Трансляции проведут на сайте и в эфире канала. Также 11-12 сентября Первый покажет контрольные прокаты российских фигуристов в Челябинске.
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