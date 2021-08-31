Первый канал покажет все соревнования сезона по фигурному катанию, включая Олимпиаду и ЧМ

Первый канал объявил о показе в России всех крупных турниров по фигурному катанию сезона-2021/22:

Шесть этапов Гран-при

Финал серии Гран-при в Японии

Чемпионат России

Чемпионат Европы

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Трансляции проведут на сайте и в эфире канала. Также 11-12 сентября Первый покажет контрольные прокаты российских фигуристов в Челябинске.