Первый канал
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Первый канал покажет все соревнования сезона по фигурному катанию, включая Олимпиаду и ЧМ

25 минут назад

Первый канал объявил о показе в России всех крупных турниров по фигурному катанию сезона-2021/22:

  • Шесть этапов Гран-при
  • Финал серии Гран-при в Японии
  • Чемпионат России
  • Чемпионат Европы
  • Олимпийские игры
  • Чемпионат мира

Трансляции проведут на сайте и в эфире канала. Также 11-12 сентября Первый покажет контрольные прокаты российских фигуристов в Челябинске.

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Источник:
ТАСС
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