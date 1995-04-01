Первый канал

Дата основания
1 апреля 1995 г.
Инфо
Общероссийский федеральный телеканал
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Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»
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#Динамо
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Русская актриса и режиссер полетели в космос. Они будут 12 дней снимать фильм на МКС – впервые в истории
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#кино
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Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
#МЧМ-2021
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус