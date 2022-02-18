Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»
17 февраля в прокат вышел фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Пиманов – ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале. Он вернулся как режиссер после провального фильма «Крым» (рейтинг 2,9 на «Кинопоиске») с новым патриотическим заходом, но теперь через исторический послевоенный пласт.
«Одиннадцать молчаливых мужчин» – двухчасовая спортивная драма, основанная на реальной истории футбольного «Динамо», которое в 1945 году отправилось в турне по Великобритании, ни разу не проиграло за четыре матча (хотя выходило и против «Челси», и против «Арсенала») и полюбилось иностранцам.
Мы сходили на премьеру и не впечатлились.
Пиманов сделал детектив или триллер, но не спортивную драму, а Боброва раскрыл через сомнительный роман
Для старта – две цитаты:
• От Пиманова: «Красивое кино про красивых людей. Ни про НКВД, ни про 1945 год, ни про «Динамо», ни про телогрейки, а про то, как красиво ребята приехали, влюбили в себя англичанок, влюбили в себя всю Англию, обыграли всех и уехали».
• Из титров: «Великому поколению победителей посвящается».
Вроде бы все так. Великобритания после окончания войны зовет команду из СССР на товарищеские матчи, английские жители лично готовы принять футболистов в своих домах, стадионы лопаются от количества зрителей, британские историки пишут о большом значении СССР в победе над фашизмом. Кажется, идеальный шанс, чтобы развернуть красивую и миролюбивую историю о спорте для мира.
Но нет: в сюжет Пиманов вписывает две другие главные линии – о каких-то шпионских заговорах и провокациях запада. Это сместило фокус с самой команды на второстепенное, превратив спортивный фильм в мелодраму с элементами гангстерского боевика:
Первая линия. История тяжелого Всеволода Боброва (его играет Макар Запорожский) и британской журналистки Эбби (конечно, полурусской, но работающей не на СССР), которая хочет влюбить его в себя и написать об этом материал-сенсацию – «продается история любви монстра и красотки». Ее босс – чудик со стереотипной головой и представлением о русских как о диких пришельцах с балалайками, но Эбби выбрала более сложный план для провокации.
Бобров сначала будто не замечает назойливую журналистку, но потом нарушает из-за нее режим, гуляет с ней по ночному Лондону, целуется после матчей под трибуной, катается на машине в лесу и даже зовет в Москву. И чем все это заканчивается? Бобров улетает, Эбби плачет в углу зала. То, вокруг чего строится стержневой сюжет, заканчивается никак. Выглядит вымученно и слабо.
Для чего нужно это сюжетное пятно? Раскрытие Боброва – главного советского футболиста – идет через сомнительный роман с иностранкой, чтобы показать, как он не продается (Эбби предлагает ему остаться в Англии и написать книгу о футболе, где он покритикует СССР – потому что только так получится бестселлер), а журналистку после выдуманного романа пробивает на реальную любовь к русскому парню?
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Бобров на время турне присоединился к «Динамо» из ЦДКА, в реальности тренер Михаил Якушин не хотел брать его за индивидуализм в игре – тут то же самое. Но Пиманов и сценаристы перестарались с трудным характером и натурой Боброва, которая за пару дней в Великобритании неестественно обтаскалась о проблемы:
- Вот Бобров задержался на улице при заселении в гостиницу и нарвался на британскую уличную банду, которая его избила;
- Вот Бобров проспал тренировку после драки, когда команда уехала на стадион, а он потом вместе с переводчицей должен был привезти им мячи. Не довез, потому что вылез из автобуса – переводчица застряла с мешком на выходе, уехала дальше и в итоге одна тащила мячи до стадиона;
- Вот Бобров поскандалил с тренером, поэтому сразу же узнал, что на первую игру против «Челси» останется в запасе;
- Вот Бобров спокойно прогуливался с британской журналисткой – ну так бан на основной состав же.
И этот созданный шлейф из косяков нужен, чтобы Бобров одной пафосной речью о брате, который сам должен играть в футбол, но после фронта закончил карьеру, получил место в составе. Да, вот так: обоюдные антинастроения исчезли за момент. Все кивнули – Бобров в старте.
Когда в первом тайме он смазал несколько моментов и не делился мячом, Константин Бесков (его играет Дмитрий Белоцерковский) в раздевалке нашел логичную (ага) мотивацию – напомнил ему о брате, который играл на команду. Бобров снова все осознал и во втором тайме забил третий гол. Вот такой сложный сюжет спортивной драмы, вот такие моментальные трансформации.
Искусственное насаждение – идея о злой Великобритании: футболистам угрожают убийствами, другие игроки специально травмируют соперника
Вторая линия. Преступный босс подпольного тотализатора (его играет Андрей Чернышов) и его банда, которые пытаются подкупом и угрозами убийств повлиять на результат матчей и поднять на этом денег. Допустим, такой сценарий возможен в реальности. Но почему и зачем он возводится в реальную проблему и так сильно цепляет главных героев? Насколько качественно собран сценарий, если главным английским и советским футболистам и их близким весь фильм свободно угрожают убийствами? Для чего эта детективная скрепка?
Поэтому выдумывается злобный болельщик на инвалидной коляске, который на заполненном стадионе легко передает Боброву записку с угрозами. Поэтому появляется чернокожий сопровождающий, которого убеждают подлить в чай «Динамо» то ли снотворное, то ли яд, но он отказывается, поэтому его избивают. И как картинно злится герой Чернышова, когда ничего не получается: «Как эти русские так быстро оправились после войны?»
Для чего в фильме нужна эта демонизация британского мира, если тренеру Якушину шлют кукол со всей страны, когда он сказал, что не нашел их в магазине? К чему эти современные интонации из телевизора, если смысл поездки «Динамо» в Великобританию – в объединении? Неужели нужно выдумывать врага, чтобы жирно мазнуть злобой («если русские победят, ты умрешь») и подчеркнуть статусность и силу советских футболистов («русские ни за какие деньги не лягут под «Кардифф»)?
На контрасте игроки «Динамо» показаны скромными и сдержанными, неловко смущающимися от внимания (например, когда на приеме передают друг другу микрофон), максимально честными и правильными с непривычным шармом стиляг. Два показательных, но слабых эпизода из матча против «Арсенала»:
Первый. Из-за тумана решался вопрос о проведении игры. Обе команды согласились. Когда после первого тайма «Арсенал» вел 3:2, в раздевалку «Динамо» зашел британский представитель, который предложил все досрочно завершить из-за погоды. Все отказались, подумали, что «Арсенал» испугался, и сказали: «Ага, в начале матча согласились, а теперь отказываетесь, когда выигрываете. Мы не сдаемся».
Второй. Оказалось, что футболисты «Арсенала» специально вымачивали бутсы в соде, чтобы сделать их жесткими – так проще травмировать соперника. В первом тайме «Арсенал» выпустил на замену игроков в таких бутсах, один из них сломал Боброва. Врач сказал: «Не знаю, будет ли ходить». Но Бобров попросил укол и побежал на поле.
Кстати, в реальности его никто не травмировал. Наоборот – это он врезался во вратаря «Арсенала», который получил сотрясение мозга и заменился после первого тайма.
Вокруг самого «Динамо» нет никаких сюжетных движений, а финал – экшен. Кажется, Пиманов заявил название вообще не о том
Режиссер Алексей Пиманов говорил о красивых людях и поколении победителей, поэтому половина фильма – поиски злых смыслов от иностранцев, пресыщение геополитикой и искусственное раздувание напряжения? Или красота – это только о внешности? Тогда режиссер и сценаристы справились, взяв на главные роли актеров из попкорновых сериалов.
Один из матчей (против «Рейнджерс») вообще убран. Только в начале фильма (когда тренер Якушин в самолете проводит мини-тренировку и кидает теннисный мяч) и на установках мы слышим фамилии игроков. Из «Динамо» сюжет двигается только вокруг Боброва, пресно – вокруг Бескова, который все два часа просто пытается заговорить с девушкой по телефону, остальные игроки – немой статичный фон в красивых костюмах. Все. Ни их историй, ни их переживаний.
Пиманов говорил, что это фильм не про 1945 год, но сцепляющие и развязывающие сюжет стимулы героев – отсылки к войне. Это никак не раскрывает их и звучит как лозунг: «А помните, кто войну выиграл?» Может быть, показать тяжелый путь футболистов на фоне войны и преодоления ее последствий? Нет. Или выстроить сюжет вокруг их самих, а не британского заговора? Тоже нет.
Кажется, Пиманов принял название «Одиннадцать молчаливых мужчин» буквально, но их реальное молчание – про скромность, а не про несколько реплик за фильм и нулевое развитие. Хотя название все равно не оправдывается реальностью: в фильме, как и в действительности, самолет вынужденно прилетел не на тот аэродром. Реальное «Динамо» встретила толпа журналистов, которая заметила скованность и молчаливость (поэтому так их назвала), киношное – одинокая репортерша с фотографом, с которой не общался только Бобров.
Пиманов выдумал противников во всем и насытил фильм банальными стереотипами о русских. Это выглядело логичным в начале фильма, когда команда только попала в новую среду и просто смущалась, а британцы еще не прочувствовали гостей. Но дальше эффект только усилился:
• О, давайте английские болельщики возьмут бутылку вратаря Алексея Хомича (его играет Роман Курцын, который исполнил главную роль в фильме «Крым») – там же точно водка.
• О, давайте стеснительность Хомича возведем в глупость – и вместе с реальным «Леди и гамильтоны» он скажет мемотичное London is the capital of Great Britain и будет давить пирожные.
• О, пусть вратарь соперника с ухмылкой покажет пальцами 5:0, а наш тренер в ответ ему крикнет типа: «Ну-ну, мы вам покажем».
Самое забавное – как сценаристы раскрутили итог истории с подпольным тотализатором. После прилета в Великобританию комментатор Вадим Синявский (его играет Павел Крайнов) на аэродроме встретил атташе по культуре посольства СССР Викторию Стрелкову (Евгения Лапова) – оказалось, что в 1943 году она спасла его на фронте.
Стрелкова повлияла на сюжет больше, чем вся команда: с ломом выследила колясочника, из которого вытащила информацию о преступной группе; заполучила пистолет и гангстерски разобралась с ней; освободила захваченного футболиста, имитировав аварию. А-а-а. Кто она – тайный агент КГБ? Что это за экшен?
Я не понял, о чем и о ком этот фильм – о любви, политических нитях, войне или футбольной команде. Не о достойных и разносторонних игроках «Динамо» с тяжелыми судьбами, не о важном объединяющем политическом жесте после войны и не о мировом событии, которое массово зацепило британских жителей.
Получилось, что сюжет о турне «Динамо» раскрылся только на выдуманных историях о скандальной журналистке, преступных подпольных игроках на тотализаторе из Великобритании и неожиданного советского агента, который решает все проблемы, а сам фильм – больше высказывание под современную политическую риторику и неловкое смешение жанров.