Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»

Поэтому выдумывается злобный болельщик на инвалидной коляске, который на заполненном стадионе легко передает Боброву записку с угрозами. Поэтому появляется чернокожий сопровождающий, которого убеждают подлить в чай «Динамо» то ли снотворное, то ли яд, но он отказывается, поэтому его избивают. И как картинно злится герой Чернышова, когда ничего не получается: «Как эти русские так быстро оправились после войны?»

Для чего в фильме нужна эта демонизация британского мира, если тренеру Якушину шлют кукол со всей страны, когда он сказал, что не нашел их в магазине? К чему эти современные интонации из телевизора, если смысл поездки «Динамо» в Великобританию – в объединении? Неужели нужно выдумывать врага, чтобы жирно мазнуть злобой («если русские победят, ты умрешь») и подчеркнуть статусность и силу советских футболистов («русские ни за какие деньги не лягут под «Кардифф»)?

На контрасте игроки «Динамо» показаны скромными и сдержанными, неловко смущающимися от внимания (например, когда на приеме передают друг другу микрофон), максимально честными и правильными с непривычным шармом стиляг. Два показательных, но слабых эпизода из матча против «Арсенала»:

Первый. Из-за тумана решался вопрос о проведении игры. Обе команды согласились. Когда после первого тайма «Арсенал» вел 3:2, в раздевалку «Динамо» зашел британский представитель, который предложил все досрочно завершить из-за погоды. Все отказались, подумали, что «Арсенал» испугался, и сказали: «Ага, в начале матча согласились, а теперь отказываетесь, когда выигрываете. Мы не сдаемся».

Второй. Оказалось, что футболисты «Арсенала» специально вымачивали бутсы в соде, чтобы сделать их жесткими – так проще травмировать соперника. В первом тайме «Арсенал» выпустил на замену игроков в таких бутсах, один из них сломал Боброва. Врач сказал: «Не знаю, будет ли ходить». Но Бобров попросил укол и побежал на поле.

Кстати, в реальности его никто не травмировал. Наоборот – это он врезался во вратаря «Арсенала», который получил сотрясение мозга и заменился после первого тайма.