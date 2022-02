Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»

Пиманов выдумал противников во всем и насытил фильм банальными стереотипами о русских. Это выглядело логичным в начале фильма, когда команда только попала в новую среду и просто смущалась, а британцы еще не прочувствовали гостей. Но дальше эффект только усилился:

• О, давайте английские болельщики возьмут бутылку вратаря Алексея Хомича (его играет Роман Курцын, который исполнил главную роль в фильме «Крым») – там же точно водка.

• О, давайте стеснительность Хомича возведем в глупость – и вместе с реальным «Леди и гамильтоны» он скажет мемотичное London is the capital of Great Britain и будет давить пирожные.

• О, пусть вратарь соперника с ухмылкой покажет пальцами 5:0, а наш тренер в ответ ему крикнет типа: «Ну-ну, мы вам покажем».

Самое забавное – как сценаристы раскрутили итог истории с подпольным тотализатором. После прилета в Великобританию комментатор Вадим Синявский (его играет Павел Крайнов) на аэродроме встретил атташе по культуре посольства СССР Викторию Стрелкову (Евгения Лапова) – оказалось, что в 1943 году она спасла его на фронте.

Стрелкова повлияла на сюжет больше, чем вся команда: с ломом выследила колясочника, из которого вытащила информацию о преступной группе; заполучила пистолет и гангстерски разобралась с ней; освободила захваченного футболиста, имитировав аварию. А-а-а. Кто она – тайный агент КГБ? Что это за экшен?