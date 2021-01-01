В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
Сборная России U20 вышла в плей-офф МЧМ-2021 со второго места в группе B. В плей-офф попали четыре лучшие команды из каждой группы. Распределение пар в четвертьфинале такое: 1А – 4B, 2А – 3B, 1B – 4A, 2B – 3А. Поэтому Россия попала на Германию, которая заняла третье место в группе A. Матч стартует 2 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Россия – Германия
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
Швейцария и Австрия вылетели из турнира. Остальные восемь команд прямо сейчас распределены по рейтингу силы. Он формировался по четырем параметрам статистики из группового этапа: место, очки, разница шайб, забитые голы. Россия в этом рейтинге заняла четвертое место. Такой факт понадобится при распределении мест в полуфинале.
Рейтинг сборных в плей-офф: 1. Канада; 2. США; 3. Финляндия; 4. Россия; 5. Швеция; 6. Германия; 7. Чехия; 8. Словакия.
Пары плей-офф:
- Россия – Германия, 2 января, 20:00
- Финляндия – Швеция, 2 января, 23:30
- Канада – Чехия, 3 января, 03:00
- США – Словакия, 3 января, 06:30
В полуфинал выходят четыре команды. Лучшая по рейтингу сыграет с худшей, две другие составят еще одну пару. При таком раскладе Россия потенциально может сыграть с Канадой. Для этого они должны выиграть свои четвертьфинальные пары, а США и Финляндия – победить в других играх. Тогда полуфинальные пары будут такими: Канада – Россия, США – Финляндия.
Канада и Россия уже встречались в товарищеском матче перед стартом турнира. Канадцы выиграли ту игру с минимальным счетом. Капитан сборной Кирби Дак получил травму в столкновении с Ильей Сафоновым. Из-за повреждения руки он пропускает весь МЧМ-2021. Даже без него Канада закончила групповой этап с лучшей разницей шайб – 33:4.
Показатель доминирования Канады: в первом периоде игры с Финляндией (4:1) она нанесла 17 бросков. Финны за это время бросили только один раз. Забивала Канада так:
Сборная США выиграла группу B. Ее единственное поражение было в игре с Россией, потом – три сухие победы и 22 заброшенные шайбы. Еще никогда в истории МЧМ одна команда не побеждала с сухим счетом три раза за один турнир. Американец Тревор Зеграс прямо сейчас лидирует на турнире по очкам (13).
Полуфиналы запланированы на 5 января. Они начнутся в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Матч за третье место пройдет 6 января в 01:30 по Москве, финал – в 05:30.