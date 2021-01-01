В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой

Рейтинг сборных в плей-офф: 1. Канада; 2. США; 3. Финляндия; 4. Россия ; 5. Швеция; 6. Германия; 7. Чехия; 8. Словакия.

Пары плей-офф:

Россия – Германия, 2 января, 20:00

Финляндия – Швеция, 2 января, 23:30

Канада – Чехия, 3 января, 03:00

США – Словакия, 3 января, 06:30

В полуфинал выходят четыре команды. Лучшая по рейтингу сыграет с худшей, две другие составят еще одну пару. При таком раскладе Россия потенциально может сыграть с Канадой. Для этого они должны выиграть свои четвертьфинальные пары, а США и Финляндия – победить в других играх. Тогда полуфинальные пары будут такими: Канада – Россия, США – Финляндия.

Канада и Россия уже встречались в товарищеском матче перед стартом турнира. Канадцы выиграли ту игру с минимальным счетом. Капитан сборной Кирби Дак получил травму в столкновении с Ильей Сафоновым. Из-за повреждения руки он пропускает весь МЧМ-2021. Даже без него Канада закончила групповой этап с лучшей разницей шайб – 33:4.

Показатель доминирования Канады: в первом периоде игры с Финляндией (4:1) она нанесла 17 бросков. Финны за это время бросили только один раз. Забивала Канада так: