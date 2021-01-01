МЧМ-2021
Хоккей
Спенсер Найт
Россия U20
США U20
Сборная США проиграла России на МЧМ-2021. Потом – 22 шайбы и три игры на ноль
01 января, 10:13
Россия U20 обыграла США U20 (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021. Это единственное поражение американцев за весь групповой этап.
Потом сборная США выиграла три матча с общим счетом 22:0. Она заняла первое место в группе, когда обыграла Швецию (4:0) в заключительном матче.
Вратарь Спенсер Найт был заменен в игре с Россией после четвертой шайбы. Потом он сыграл на турнире еще две игры.
США сыграет против Словакии в плей-офф МЧМ-2021. Россия вышла на Германию.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые