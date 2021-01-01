Сборная США проиграла России на МЧМ-2021. Потом – 22 шайбы и три игры на ноль

Россия U20 обыграла США U20 (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021. Это единственное поражение американцев за весь групповой этап.

Потом сборная США выиграла три матча с общим счетом 22:0. Она заняла первое место в группе, когда обыграла Швецию (4:0) в заключительном матче.

Вратарь Спенсер Найт был заменен в игре с Россией после четвертой шайбы. Потом он сыграл на турнире еще две игры.