МЧМ-2021
Хоккей
Спенсер Найт
Россия U20
США U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #США U20 #Спенсер Найт

Сборная США проиграла России на МЧМ-2021. Потом – 22 шайбы и три игры на ноль

01 января, 10:13

Россия U20 обыграла США U20 (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021. Это единственное поражение американцев за весь групповой этап.

Потом сборная США выиграла три матча с общим счетом 22:0. Она заняла первое место в группе, когда обыграла Швецию (4:0) в заключительном матче.

Вратарь Спенсер Найт был заменен в игре с Россией после четвертой шайбы. Потом он сыграл на турнире еще две игры.

США сыграет против Словакии в плей-офф МЧМ-2021. Россия вышла на Германию.

Все пары плей-офф МЧМ-2021

Где смотреть матч Россия – Германия

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2021
#Россия U20
#Хоккей
#США U20
#Спенсер Найт