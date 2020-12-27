Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Германия – Канада. 2:16. Просто как это было:
- Немцы забили первую шайбу после двух канадских. Следующая шайба влетела в ворота сборной Канады, когда она уже забила 16 голов.
- Лучший бомбардир этого матча – Дилан Козенс: забросил три, еще в трех ассистировал.
- И это даже не рекордная победа Канады на МЧМ. Рекорд – 20:1 в 1993-м в матче против Японии.
Немцев унижали по-разному. Наказывали за такие ошибки.
Реализовывали в начале матча почти каждый бросок.
Вырубали в жестких столкновениях.
Не давали забивать суперочевидные моменты.
Арбитр перед матчем крикнул: «Давайте сегодня немного повеселимся». Повеселились.
На классную победу очень спокойно отреагировал тренер канадцев Андре Туриньи:
«Счет мог бы быть и 200:1, но дело не в этом. Речь о том, чтобы играть и двигаться вперед.
У нас нет времени, чтобы терять его зря. Речь не шла о том, чтобы кого-то унизить. Речь о правильной игре».
Такой счет еще больше подчеркивает разница в составах. У немцев мало классных игроков. Самая большая звезда – Тим Штюлце, третий номер драфта НХЛ, но в матче с Канадой он не набрал ни одного очка. У него вообще в принципе не очень много результативных действий на турнире – по голу и передаче. И все в матче с Финляндией.
Другая звезда – защитник Мориц Зайдер – просто не приехал на турнир.
Плюс у немцев много кадровых проблем из-за коронавируса. Десять хоккеистов и восемь сотрудников вернулись после самоизоляции лишь перед стартом ЧМ. Три игрока вне матчей и тренировок до 27 декабря, еще пять – минимум до 29-го. Еще один изолировался от команды минимум до 4 января.
17-й номер драфта НХЛ Лукас Райхель тоже вне МЧМ. И тоже по ковидной причине.