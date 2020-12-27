Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2

На классную победу очень спокойно отреагировал тренер канадцев Андре Туриньи:

«Счет мог бы быть и 200:1, но дело не в этом. Речь о том, чтобы играть и двигаться вперед.

У нас нет времени, чтобы терять его зря. Речь не шла о том, чтобы кого-то унизить. Речь о правильной игре».

Такой счет еще больше подчеркивает разница в составах. У немцев мало классных игроков. Самая большая звезда – Тим Штюлце, третий номер драфта НХЛ, но в матче с Канадой он не набрал ни одного очка. У него вообще в принципе не очень много результативных действий на турнире – по голу и передаче. И все в матче с Финляндией.

Другая звезда – защитник Мориц Зайдер – просто не приехал на турнир.

Плюс у немцев много кадровых проблем из-за коронавируса. Десять хоккеистов и восемь сотрудников вернулись после самоизоляции лишь перед стартом ЧМ. Три игрока вне матчей и тренировок до 27 декабря, еще пять – минимум до 29-го. Еще один изолировался от команды минимум до 4 января.

17-й номер драфта НХЛ Лукас Райхель тоже вне МЧМ. И тоже по ковидной причине.