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#Канада U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #США U20

Канада имеет лучшие показатели по голам на МЧМ-2021. Разница шайб за четыре игры – 33:4

01 января, 09:11

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Канады U20 выиграла все матчи на групповом этапе МЧМ-2021. Она забросила 33 шайбы за четыре игры, а пропустила всего четыре.

Почти половину из этих голов канадцы забили в игре с Германией (16:2). Это одна из самых крупных побед за всю историю МЧМ.

На втором месте по результативности идет сборная США. Разница шайб у победителя группы B – 25:5. Форвард Тревор Зеграс лидирует в списке бомбардиров на турнире.

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