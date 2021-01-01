Канада имеет лучшие показатели по голам на МЧМ-2021. Разница шайб за четыре игры – 33:4

Сборная Канады U20 выиграла все матчи на групповом этапе МЧМ-2021. Она забросила 33 шайбы за четыре игры, а пропустила всего четыре.

Почти половину из этих голов канадцы забили в игре с Германией (16:2). Это одна из самых крупных побед за всю историю МЧМ.

На втором месте по результативности идет сборная США. Разница шайб у победителя группы B – 25:5. Форвард Тревор Зеграс лидирует в списке бомбардиров на турнире.

Итоговая таблица групп МЧМ-2021

Все пары плей-офф МЧМ-2021