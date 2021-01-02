Ярослав Аскаров
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#Ярослав Аскаров #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20

Аскаров пропускает голы в каждом матче на МЧМ-2021

02 января, 22:27

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 обыграла Германию U20 (2:1) в четвертьфинале МЧМ-2021. Победную шайбу забросил Данил Башкиров. Еще один гол забил Василий Пономарев.

Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропускал голы в каждой игре турнира:

🏒 США – 3

🏒 Чехия – 2

🏒 Швеция – 3

🏒 Германия – 1

В игре с Австрией (7:1) в воротах России играл Артур Ахтямов. Он пропустил шайбу, которая стала для австрийцев единственной за весь турнир.

На МЧМ-2020 Аскаров тоже играл и постоянно пропускал. Формально он сыграл на ноль в матче с США, где вышел на замену и отразил все шесть бросков.

Ярославу Аскарову 18 лет. В КХЛ он играет за СКА. Аскаров провел в сезоне-2020/21 семь матчей, один из них отыграл на ноль.

Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе

Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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