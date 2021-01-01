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Австрия пропустила больше всех и забила один гол на МЧМ-2021. В ворота России
01 января, 09:25
Сборная Австрии U20 проиграла все матчи на групповом этапе МЧМ-2021. Она завершила турнир с разницей шайб 1:29.
Единственный гол австрийцы забили во втором периоде матча против России. Тот матч сборная России U20 выиграла со счетом 7:1.
Австрия заняла последнее место в группе B. Из группы А вылетела Швейцария – у нее тоже ноль очков.
Россия U20 вышла в плей-офф, где сыграет против Германии. Немцы пропустили 28 голов за четыре матча группового этапа.
Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
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