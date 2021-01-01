Австрия пропустила больше всех и забила один гол на МЧМ-2021. В ворота России

Сборная Австрии U20 проиграла все матчи на групповом этапе МЧМ-2021. Она завершила турнир с разницей шайб 1:29.

Единственный гол австрийцы забили во втором периоде матча против России. Тот матч сборная России U20 выиграла со счетом 7:1.

Австрия заняла последнее место в группе B. Из группы А вылетела Швейцария – у нее тоже ноль очков.

Россия U20 вышла в плей-офф, где сыграет против Германии. Немцы пропустили 28 голов за четыре матча группового этапа.

Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2

Где смотреть матч Россия – Германия