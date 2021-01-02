Данил Башкиров
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Германия U20
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#Данил Башкиров #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20

Башкиров забил в ворота Германии на МЧМ. До плей-офф у него не было голов

02 января, 21:34

Данил Башкиров играл на этапе Евротура со взрослыми сборными. Это момент из игры против Швеции.

Newspix24/Global Look Press

Данил Башкиров – автор второго гола России U20 в матче против Германии U20. Башкиров сделал счет 2:0 в середине второго периода.

До четвертьфинала МЧМ-2021 Башкиров вообще не имел результативных действий на турнире. Групповой этап он закончил с показателем полезности -2.

Башкирову 19 лет. На клубном уровне играет за «Салават Юлаев». В сезоне-2020/21 Башкиров провел в КХЛ 19 матчей, в которых забросил две шайбы. Там забивал «Куньлуню» и «Амуру».

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