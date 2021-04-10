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Василий Подколзин
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Василий Подколзин
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Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
10 апреля 2021, 21:30
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
06 января 2021, 04:14
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
05 января 2021, 07:19
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
03 января 2021, 01:17
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
31 декабря 2020, 11:40
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
22 декабря 2020, 13:48
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)
05 ноября 2020, 14:10
Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
#НХЛ
22 июня 2019, 11:10
Финал хоккейного ЮЧМ запомнят по моменту Подколзина. Он вроде бы забил, но гол так и не рассмотрели
#ЮЧМ-2019
28 апреля 2019, 23:48
Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
#Джек Хьюз
22 апреля 2019, 17:28