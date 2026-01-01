Василий Подколзин

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Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)
Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
#НХЛ
Финал хоккейного ЮЧМ запомнят по моменту Подколзина. Он вроде бы забил, но гол так и не рассмотрели
#ЮЧМ-2019
Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
#Джек Хьюз