Каапо Какко

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«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
#Нью-Йорк Рейнджерс
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Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
#НХЛ
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
#Джек Хьюз
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