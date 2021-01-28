Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ
Хоккей
Каапо Какко
Алексис Лафренье
Вашингтон
«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
час назад
«Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в НХЛ по среднему возрасту игроков. Он составляет 25,6 года. The Athletic публикует такие данные в собственном исследовании.
«Рейнджерс» добился таких показателей после ухода вратаря Хенрика Лундквиста. С нового сезона за команду играет 19-летний Алексис Лафренье – первый номер драфта НХЛ.
В «Рейнджерс» играет и Каапо Какко. В феврале ему исполнится 20 лет. Какко – второй номер предыдущего драфта НХЛ. Он уже провел в лиге полноценный сезон.
Средний возраст игроков «Вашингтона» – 29,3 года. Такой показатель не имеет больше ни одна команда в НХЛ. Туда перешел Хенрик Лундквист, но он завершил карьеру.
Только четыре игрока из команд НХЛ старше 38 лет.
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