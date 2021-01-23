Скандальные звезды НХЛ поменялись клубами. Один бесил тренера, другой – помешался на Fortnite

Лучшие таланты драфта-2016 сменили клубы

«Коламбус» и «Виннипег» совершили главную обменную сделку на старте сезона НХЛ. Из «Коламбуса» ушел центровой Пьер-Люк Дюбуа. К нему добавлен выбор в третьем раунде на драфте 2022 года. В «Коламбус» едут Патрик Лайне и Джек Рословик.

«Виннипег» удержит у себя 26 процентов зарплаты Лайне. Получается равноценный обмен контрактов – по 5 миллионов каждый. Разница только в том, что контракт Дюбуа действует еще один сезон. У Лайне заканчивается уже после этого сезона.

«Коламбус» сразу подписал полноценный новый контракт с Джеком Рословиком. За два сезона он заработает 3,8 миллиона евро. Сам Рословик в детстве играл в партнерских командах «Коламбуса». Генменеджер говорит, что привез его домой.

Патрик Лайне – один из главных молодых бомбардиров НХЛ. В прошлом сезоне он накидал 63 очка за 68 игр. Пьер-Люк Дюбуа был важной частью «Коламбуса». У него было 49 очков за 70 матчей. Обоим по 22 года, оба выбраны на драфте 2016 года сразу за Мэттьюсом.