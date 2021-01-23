Скандальные звезды НХЛ поменялись клубами. Один бесил тренера, другой – помешался на Fortnite
Лучшие таланты драфта-2016 сменили клубы
«Коламбус» и «Виннипег» совершили главную обменную сделку на старте сезона НХЛ. Из «Коламбуса» ушел центровой Пьер-Люк Дюбуа. К нему добавлен выбор в третьем раунде на драфте 2022 года. В «Коламбус» едут Патрик Лайне и Джек Рословик.
«Виннипег» удержит у себя 26 процентов зарплаты Лайне. Получается равноценный обмен контрактов – по 5 миллионов каждый. Разница только в том, что контракт Дюбуа действует еще один сезон. У Лайне заканчивается уже после этого сезона.
«Коламбус» сразу подписал полноценный новый контракт с Джеком Рословиком. За два сезона он заработает 3,8 миллиона евро. Сам Рословик в детстве играл в партнерских командах «Коламбуса». Генменеджер говорит, что привез его домой.
Патрик Лайне – один из главных молодых бомбардиров НХЛ. В прошлом сезоне он накидал 63 очка за 68 игр. Пьер-Люк Дюбуа был важной частью «Коламбуса». У него было 49 очков за 70 матчей. Обоим по 22 года, оба выбраны на драфте 2016 года сразу за Мэттьюсом.
Дюбуа бросил играть, чтобы «Коламбус» быстрее его менял
Пьер-Люк Дюбуа – лидер «Коламбуса» в сезоне-2019/20. Перед стартом нового сезона у него не было действующего контракта. Он считался ограниченно свободным агентом, но клуб все-таки уговорил его на краткосрочную сделку. Дюбуа подписал контракт на два сезона со средней зарплатой в 5 миллионов долларов за год. Клуб объявил об этом 31 декабря.
Ровно через две недели главный тренер Торторелла публично грустил: «Да, он хочет уйти. Он должен продолжать делать то, что помогает этой команде побеждать. Надо быть лучшим товарищем по команде, которым он может быть. Иначе я не знаю, что будет дальше. Мы будем переживать эту ситуацию изо дня в день».
Дни шли, а «Коламбус» ничего не делал для обмена Дюбуа. Сам Дюбуа тоже делал мало: за пять игр нового сезона он забросил только одну шайбу. Это случилось в игре с «Детройтом» (3:2). Символично, что именно этот матч стал для «Коламбуса» единственным победным на старте сезона. Дюбуа имел показатель полезности -2.
Торторелла терпел, но взбесился во время матча «Коламбуса» и «Тампы». Там Дюбуа просто катался на прямых ногах и имитировал борьбу. Тренер посадил его на скамейку – Дюбуа сыграл менее четырех минут. Потом стороны имитировали перемирие: Дюбуа пообещал улучшить игру, Торторелла посоветовал смотреть на игровое время. Итог – моментальный обмен.
Лайне давно выбивал обмен у «Виннипега». Клуб отдал его за первый удачный актив
The Athletic еще в сентябре 2020-го публиковал рейтинг игроков, которых клубы могут обменять в ближайшее время. Патрик Лайне шел в этом списке под первым номером. Лайне был вторым центром «Виннипега», а в удачные дни становился лидером команды. Много забивал, но только если сам хотел играть. В «Виннипеге» Лайне всегда не хватало стабильности.
Лайне по-настоящему провалил только один сезон, но именно по нему до сих пор оцениваются все его недостатки. В сезоне-2018/19 Лайне набрал 50 очков за 82 игры. И имел показатель полезности -24. Так плохо по статистике и полезности у него не было ни в одном из других турниров в НХЛ. Тогда же клуб впервые задумался об обмене Лайне.
Зато Лайне добивался успехов по другим направлениям. В апреле 2019-го вскрылось, что Лайне сыграл 6262 матча в Fortnite. Параллельно он рубился и в другие игры. Вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин рассказывал, что и сам постоянно думал о Fortnite в момент выхода игры. Потом завязал, потому что это влияло на концентрацию в матчах.
Лайне мощно начал новый сезон (3 очка за игру) и обещал, что это будет его прорывной год. «Коламбус» от этого перехода выигрывает только на маленькой дистанции. Клуб получает не самого стабильного, но пока еще мотивированного лидера. Только не ясно, где Лайне будет играть через сезон. Достойной замены внутри команды для таких звезд пока нет.