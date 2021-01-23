«Коламбус» обменял Дюбуа в «Виннипег». И получил Лайне

Пьер-Люк Дюбуа играл за «Коламбус» с 2016 года. Тогда клуб выбрал его на драфте под третьим номером. Патрик Лайне – второй номер того же драфта.

Дюбуа требовал обмен еще перед стартом сезона. Во время игры «Коламбуса» и «Тампы» тренер посадил его на скамейку, потому что Дюбуа не выкладывался на льду.

Патрик Лайне в прошлом сезоне набрал 63 очка за 68 игр. На старте этого он провел один матч, где забил два гола и сделал ассист.