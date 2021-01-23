«Коламбус» обменял Дюбуа в «Виннипег». И получил Лайне
Пьер-Люк Дюбуа уезжает из «Коламбуса» в «Виннипег». Вместе с ним «Коламбус» отдает выбор в третьем раунде на драфте 2022 года. «Виннипег» включил в сделку Патрика Лайне и Джека Рословика.
Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен так рассказал об обмене Дюбуа: «Пьер-Люк был важной частью нашей команды в последние четыре сезона. Но пришло подходящее время для обеих сторон, чтобы двигаться в другом направлении».
Пьер-Люк Дюбуа играл за «Коламбус» с 2016 года. Тогда клуб выбрал его на драфте под третьим номером. Патрик Лайне – второй номер того же драфта.
Дюбуа требовал обмен еще перед стартом сезона. Во время игры «Коламбуса» и «Тампы» тренер посадил его на скамейку, потому что Дюбуа не выкладывался на льду.
Патрик Лайне в прошлом сезоне набрал 63 очка за 68 игр. На старте этого он провел один матч, где забил два гола и сделал ассист.